Запиши числовое выражение, с помощью которого можно вычислить год основания горо??а Дмитрова, зная, что он моложе Москвы на 7 лет.

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Запиши числовое выражение, с помощью которого можно вычислить год основания горо??а Дмитрова, зная, что он моложе Москвы на 7 лет.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1147+7=1154 - таково основания Дмитрова
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