Образуйте множественное число этих слов в родительном падеже: Валенки Чулки Б??тинки Сапоги Ремешки Шнурки Носки Башкиры Болгары Буряты Грузины Киргизы Узбеки Окошки Мошки Число Кресло Бревно Полотенце Блюдц...

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Образуйте множественное число этих слов в родительном падеже: Валенки Чулки Б??тинки Сапоги Ремешки Шнурки Носки Башкиры Болгары Буряты Грузины Киргизы Узбеки Окошки Мошки Число Кресло Бревно Полотенце Блюдце Ступня Вафля Туфля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валенок чулок ботинок сапог ремешков шнурков носок Башкиров Болгар Бурят Грузин Киргизов Узбеков окошек мошек чисел кресел бревен полотенец блюдец ступней вафель туфлей
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