Что легче 2,5 г бромоводню или 4,3г хлориднатрію

Математика
Что легче 2,5 г бромоводню или 4,3г хлориднатрію
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5 г бромоводню, тут есть подвох 
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