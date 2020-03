Написать сочинение по английскому языку. Тема: мои домашние обязанности. Минимум 5 предложений. Заранее спасибо!

Гость: Гость:

My Household Duties 1). This is my tenth year of schooling and I work hard to pass my final exams successfully in a year. 2). As I am very busy I can't help my parents much in keeping house. 3). But still I have some household duties. 4). Every day I do my room and my bed, wash up dishes, dust the furniture and take out the rubbish. 5). It is also my duty to buy bread and milk. 6). The shop is not far from our house and it doesn't take me long to do everyday shopping. 7). Once a week I help my mother to do all other work about the house. 8). We wash our linen, iron and mend it, clean the flat. 9). It's not difficult to keep the flat if you do your rooms regularly. 10). This is my usual round of duties. 11). When my mother is ill or away from home I do the cooking. 12). I am especially good at making vegetable soup and salads. 13). Sometimes I have to visit everyday services: hairdresser's, shoemakers', tailor's, dry cleaners', photographer's. 14). At the hairdresser's I have my hair cut and waved. 15). At the shoemakers' I have my shoes and boots repaired, at the photographer's I have my photo taken. 16). Service is generally good, but in some cases it leaves much to be desired. 17). My brother has his own duties at home. 18). He does the carpets with our electric-cleaner, and repairs electrical appliances when they are out of order. 19). Last year I was at my grandparents' in the village. 20). They are elderly people and need our care and attention. 21). During my stay there I swept the floors and washed them, fed the chickens, collected the eggs and weeded the vegetable-beds. 22). I didn't learn to milk the cow but I helped to feed the other animals lambs, sheep and pigs. 23). I enjoyed this work very much. Мои домашние обязанности 1). Я в 10 классе и мне приходится упорно трудиться, чтобы через год успешно сдать выпускные экзамены. 2). Так как я очень занята, я не могу уделять много времени и часто помогать родителям по домашнему хозяйству. 3). Но, тем не менее, у меня есть свои обязанности по дому. 4). Каждый день я убираю свою комнату, заправляю постель, мою посуду, вытираю пыль с мебели и выношу мусор. 5). Также моя обязанность - покупать хлеб и молоко. 6). Магазин недалеко от дома, и у меня не уходит много времени на покупки. 7). Раз в неделю я помогаю маме делать другую работу по дому. 8). Мы стираем бельё, гладим и чиним его, убираем квартиру. 9). Не трудно поддерживать порядок в квартире, если убирать комнаты регулярно. 10). Это мой обычный круг обязанностей. 11). Когда мама больна или уезжает, я готовлю еду. 12). У меня особенно хорошо получается овощной суп и салаты. 13). Иногда мне приходится посещать мастерские по бытовому обслуживанию: парикмахерскую, сапожную, швейную мастерские, химчистку, фотоателье. 14). В парикмахерской я подстригаю волосы и делаю завивку. 15). В сапожной мастерской я сдаю обувь в ремонт, в фотоателье я фотографируюсь. 16). Обслуживание в основном хорошее, но иногда оставляет желать лучшего. 17). У моего брата свои обязанности по дому. 18). Он чистит ковры пылесосом и ремонтирует вышедшие из строя электроприборы. 19). В прошлом году я навестила бабушку и дедушку в деревне. 20). Они - пожилые люди, и им нужна наша забота и внимание. 21). Когда я жила там, я подметала и мыла пол, кормила цыплят, собирала яйца и полола грядки. 22). Я так и не научилась доить корову, но я помогала кормить животных: ягнят, овец и поросят. 23). Эта работа по хозяйству доставила мне большое удовольствие.