упростить выражение : -18*а(-2/9)-(-2/9)*а*4,5.
Математика
упростить выражение : -18*а(-2/9)-(-2/9)*а*4,5.
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