Помоги пожалуйста отмечено двайным кругом
Математика
Помоги пожалуйста отмечено двайным кругом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33+3=36(к)-стало у Артема 2+1=3 части 36:3=12 (к)-непрочитанных после 23. 12*2=24(к)-прочитанных.
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