Две прямые, параллельные стороне ab треугольника abc, делят сторону AC в отношении 2:3:2. Найдите площади полученных частей треугольника,если площадь данного треугольника равна 98см2
Геометрия
Две прямые, параллельные стороне ab треугольника abc, делят сторону AC в отношении 2:3:2. Найдите площади полученных частей треугольника,если площадь данного треугольника равна 98см2
Ответ(ы):
Гость:
Образовавшиеся точки на стороне АС - А1 и А2. Треугольники подобны. Сл-но: АС/А1С = корень кв. из S/S1. АС=7 частей, А1С=5частей. S=98см2. 7/5 = корень кв. из 98/S1. Решаем уравнение. S1=50cм2. Таким же образом решаем второй треугольник. S2 = 8см2.
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