Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из первой шк??лы нужно отобрать на 1 час больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе
Математика
Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из первой шк??лы нужно отобрать на 1 час больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе
Ответ(ы):
Гость:
79-11=68 делим на 2 =34+11=45 т.е. из первой 34 из второй 45
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