Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из первой шк??лы нужно отобрать на 1 час больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе

Математика

Две школы должны отобрать для участия в зимней спартакиаде 79 человек из первой шк??лы нужно отобрать на 1 час больше чем второй сколько спортсменов должно быть отобраны в каждой школе

Автор: Гость