Две точки a и b лежат по одну сторону от плоскости альфа на расстоянии 8 см и 11 см соответственно, А B равно 5 сантиметров Найдите расстояние в сантиметрах между A1 и B1 проекциями этих точек на плоскость альфа

Математика
Две точки a и b лежат по одну сторону от плоскости альфа на расстоянии 8 см и 11 см соответственно, А B равно 5 сантиметров Найдите расстояние в сантиметрах между A1 и B1 проекциями этих точек на плоскость альфа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё будет понятно из рисунка и теоремы Пифагора. ОТВЕТ : 4 см
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