Фашизм в Италии Нацизм в Германии Общие черты и Различия

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Фашизм в Италии Нацизм в Германии Общие черты и Различия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фашизм – это политическая идеология, основанная на тотальной власти государства, полного подчинения личности социуму. Для данного течения характерно наличие культа личности правителя, однопартийной системы управления, постулирование превосходства одной нации над другими народами. В чистом виде данный режим существовал в Италии времён Муссолини, Румынии, Испании, Португалии, Бразилии и других странах. Нацизм (национал-социализм) – это симбиоз националистической идеологии с социалистической формой правления, в результате которого формируется крайне правое по своим взглядам правительство, враждебно относящееся не только к конкурентам в борьбе за власть, но и другим нациям. Нацизм в чистом виде был реализован лишь в Германии времён Третьего Рейха и в настоящий момент находится вне закона как политическая идеология.
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