Не є словосполученнями такі словосполучення слів

Українська мова
Не є словосполученнями такі словосполучення слів
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Гость:
Брат і сестра Перед школою Наді мною Під деревом Буду працювати Найбільш підготовлений Ґав ловити Чорне море Вітер і сніг Троянди і півонії Не є словосполученнями: •Сполучення підмета і присудка •Іменника або займенника із прийменником
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