Дві швеї за 4 год пошили 24 костюми. За скільки пошиє одна швея 138 костюмів ?
Математика
Дві швеї за 4 год пошили 24 костюми. За скільки пошиє одна швея 138 костюмів ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24:4=6 (Костюмов шьют 2 швеии за год) 2) 6:2=3 (костюма шьёт одна швея в год) 3)138:3=46(лет ей понадобится)
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