В вазе лежало 5 пирожных,а во второй на 2 пироженных меньше,чем в первой?сколько пироженных лежало в двух вазах?

Математика
В вазе лежало 5 пирожных,а во второй на 2 пироженных меньше,чем в первой?сколько пироженных лежало в двух вазах?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их всего лежало 8 (5+3)
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