В вазе лежало 5 пирожных,а во второй на 2 пироженных меньше,чем в первой?сколько пироженных лежало в двух вазах?

Математика

В вазе лежало 5 пирожных,а во второй на 2 пироженных меньше,чем в первой?сколько пироженных лежало в двух вазах?

Автор: Гость