Продолжительность полярного дня 123 дня. нужно сделать морфологический разбор чис??ительного 123!!!

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Продолжительность полярного дня 123 дня. нужно сделать морфологический разбор чис??ительного 123!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123 - имя числит., нач. ф. - сто двадцать три. колич., составн., целое, именит. п.,
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