Турист прошел 25 км 720 м в первый день и 16 км 280 м во второй день. Весь путь занял 7 ч. С??олько часов турист был в пути в первый день и сколько во второй, если скорость его движения была одинаковой?
Математика
Турист прошел 25 км 720 м в первый день и 16 км 280 м во второй день. Весь путь занял 7 ч. С??олько часов турист был в пути в первый день и сколько во второй, если скорость его движения была одинаковой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 часа 1 день ,2 день 3 часа
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