Турист прошел 25 км 720 м в первый день и 16 км 280 м во второй день. Весь путь занял 7 ч. С??олько часов турист был в пути в первый день и сколько во второй, если скорость его движения была одинаковой?

Математика

Турист прошел 25 км 720 м в первый день и 16 км 280 м во второй день. Весь путь занял 7 ч. С??олько часов турист был в пути в первый день и сколько во второй, если скорость его движения была одинаковой?

Автор: Гость