Сочинение по рассказу кавказский пленник на тему почему удалось спастись Жилину помогите плиз))
Литература
Сочинение по рассказу кавказский пленник на тему почему удалось спастись Жилину помогите плиз))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жилин благодоря своему упорству и при помощи своей новой подруги Дины он смог выбраться. Конечно с первого раза ему это неудалось сделать, так как он один придумывал план побега и при побеге его всегда замедлял Костылин. Костылин был полным человеко, ленивым. А Жилин его противоположность. Второй побег удался! Жилин на этот раз сбедал один, а Костылин остался ждать выкупа, чтобы небыть ему а/обузой. Через один месяц выпустили и Костылина всего избитого и усталого.
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