Помогите пожалуйста. номер 887

Математика
Помогите пожалуйста. номер 887
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Гость:
667,667,899 и всё это все числа которые надо списать из книги
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