Почему избранная рада была распущена и реформы прекратились
История
Почему избранная рада была распущена и реформы прекратились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Грозный сошел с ума и всех членов Избранной Рады отправил в тюрьмы, Иван Грозный больше думал о изменниках, чем о благе из-за этого и не было реформ
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Помогите пожалуйста!)) Как вы понимаете слова "Будь патриотом, это самое главное"? Очень нужно! Заранее спасибо)))
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