Abcd трапеция с основаниями bc=4см,ad=8см.Найдите длину средней линии трапеции
Геометрия
Abcd трапеция с основаниями bc=4см,ad=8см.Найдите длину средней линии трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия трапеции равна полусумме оснований (4+8)/2=6
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