Переведите, пожалуйста второй текст.(Weihnachten)СРОЧНО

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Многие столетия рождество было религиозным праздником. Это был день воспоминания рождения Иисуса Христа. Но сегодня этот праздник имеет другое содержание(смысл). Рождество теперь прежде всего большой семейный праздник. Рождество празднуется в декабре (25/26 декабря). В городах во время четвертой недели перед 24 декабря проходят рождественские ярмарки. Четвертое воскресенье перед рождеством называют Adventsonntag(это название, переводу не поддается, но если дословно, то предрождественское воскресенье). В это время люди готовятся к празднику. Они делают рождественский венок, который состоит из еловых веток, и ставят в венок четыре свечи. Каждое Adventsonntag зажигается свеча. Вечером 24 декабря(рождественский сочельник) загораются все четыре свечи рождественского венка. Все члены семьи делают друг другу подарки, которые лежат в рождественский сочельник на столе, где также еловые ветки и свечи, Вообще, можно не лениться, и с помощью словаря перевести текст самой, он совершенно несложный (: