Помогите решить!!! (х^2+6х)^2-5(х^2+6х)=24

Гость: Гость:

Решение: Пусть(х^2+6x)= у, тогда у^2-5у=24 у^2-5у-24=0 а=1 в=-5 с=-24 D=b^2-4ac D=25+4*24=121 x=-b-+( корень из дискриминанта)/2a x1=(5+11)/2=8 x2=(5-11)/2=-3 х^2+6х=8 или х^2+6х=-3 х^2+6х-8=0 х^2+6х+3=0 а=1 в=6 с=-8 а=1 в=6 с=3 D=36+32=68 D=36-12=24 х1=-(6+(корень из 68))/2 х1=(6+ корень из 24)/2 х2=-(6-(корень из 68))/2 х2=(6- корень из 24)/2 Ответ: (6+(корень из 68))/2 ; (6-(корень из 68))/2 ; (6+ корень из 24)/2;(6- корень из 24)/2 ;