Научный текст про кактус
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Научный текст про кактус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кактус- очень красивый и острый цветок. Кто бы подумал что на этой иголке может вырости красивый и нежный цветок. Он один из древних и лекарственных цветов. И поэтому за ними надо ухаживать и любить.
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