Двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км ща 5 минут.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 минут, за час?НУЖНЫ ПРИМЕРЫ
Математика
Двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км ща 5 минут.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 минут, за час?НУЖНЫ ПРИМЕРЫ
Ответ(ы):
Гость:
На диаграмме показаны площади трех городов Подмосковья:Истры,Клина и Рузы. Определи масштаб,в котором построена диаграмма, и запиши в
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