Двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км ща 5 минут.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 минут, за час?НУЖНЫ ПРИМЕРЫ

Математика

Двигаясь с одинаковой скоростью машина прошла 6 км ща 5 минут.Какое расстояние она пройдёт с той же скоростью за 40 минут, за час?НУЖНЫ ПРИМЕРЫ

Автор: Гость