Двое рабочих изготовили 440 деталей. Причем второй рабочий изготовили на 20 % больше, чем первый. Сколько деталей изготовил первый рабочий?
Математика
Двое рабочих изготовили 440 деталей. Причем второй рабочий изготовили на 20 % больше, чем первый. Сколько деталей изготовил первый рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
440*0.3=132 детали Вроде так
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