Двое рабочих изготовили 440 деталей. Причем второй рабочий изготовили на 20 % больше, чем первый. Сколько деталей изготовил первый рабочий?

Математика

Двое рабочих изготовили 440 деталей. Причем второй рабочий изготовили на 20 % больше, чем первый. Сколько деталей изготовил первый рабочий?

Автор: Гость