Двое рабочих изготовили вместе 280 оконых рам.Один из них работал 14 дней по 7 часов в день,а другой-7 дней по 6 часов.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?

Математика

Двое рабочих изготовили вместе 280 оконых рам.Один из них работал 14 дней по 7 часов в день,а другой-7 дней по 6 часов.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?

Автор: Гость