Двое рабочих изготовили вместе 280 оконых рам.Один из них работал 14 дней по 7 часов в день,а другой-7 дней по 6 часов.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?

Математика
Двое рабочих изготовили вместе 280 оконых рам.Один из них работал 14 дней по 7 часов в день,а другой-7 дней по 6 часов.Сколько рам изготовил каждый из них, если они за 1 ч работы изготавливали одинаковое число рам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х шт. - количество рам, которое изготовляет 1 работник в час. 14*7*Х+7*6*Х=280 98Х+42Х=280 140Х=280 Х=2 14*7*2=196 рам изготовил 1ый работник 280-196=84 рымы изготовил 2ой работник
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