Найти сумму всех двузначных чисел, кратных 5. Условный оператор не использовать

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Воспользуемся признаками делимости. Признак делимости на 5 гласит, что число делится на 5, если его последняя цифра 5 либо 0. Если мы не можем использовать условные операторы, то можем перечислить эти двузначные числа: var a : integer; begin a := 10+15+20+25+30+35+40+45+50+55+60+65+70+75+80+85+90+95; writeln(a); end. либо можем красиво оформить в цикле var a,i: integer; begin a := 0; i := 0; while i <> 100 do begin a := a + i; i := i + 5; end; writeln(a-5); end.