Двухосный прицеп с грузом имеет массу 2,5 т. Определите давление, оказываемое прицепом на дорогу, если площадь соприкосновения каждого колеса с дорогой равна 125 квадратных сантиметров. С дано, Си и решением.

Гость: Гость:

Дано: m = 2,5 т = 2 500 кг S1 = 125 см² = 125*10⁻⁴ м² n=4 ______________ p - ? Решение: Давление можно рассчитать по формуле: p = F / S Силу давления найдем по формуле: F = m*g = 2 500 *10 = 25 000 Н Будем считать, что у прицепа 4 колеса, тогда площадь опоры: S = n*S1 = 4*125*10⁻⁴ = 500*10⁻⁴ м² Давление: p = F / S = 25 000 / (500*10⁻⁴) = 500 000 Па = 500 кПа Ответ: Давление колес прицепа равно 500 килопаскалей