Сделайте номер 1474 1и2
Математика
Сделайте номер 1474 1и2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение находится во вложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
!!!Срочно помогите!!! Вершины треугольника имеют координаты: A(3;1;2); B(1;2;-1); C(-2;2;1) Докажите, что этот треугольник прямоугольный . Вычислит...
Литература
Английский язык
Помогите!! Task 3. Translate the sentences from Russian into English. 1. Я люблю встречаться со своими друзьями чтобы развеяться и повеселиться...
Математика
Хозяйка на зиму засолила 3 катушки капусты в первой катушке поместилось 70 килогра??м квашеной капусты во второй половине этой массы а третий на 15...