Помогите!! Task 3. Translate the sentences from Russian into English. 1. Я люблю встречаться со своими друзьями чтобы развеяться и повеселиться. 2. Успех этого фильма был весьма предсказуем: в нем снимались самые яркие звезд...

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Помогите!! Task 3. Translate the sentences from Russian into English. 1. Я люблю встречаться со своими друзьями чтобы развеяться и повеселиться. 2. Успех этого фильма был весьма предсказуем: в нем снимались самые яркие звезды кино. 3. Должен признаться, что я не фанат классической музыки, я к ней равнодушен. 4. Музыка в молодежном клубе гремела всю ночь. 5. В тот вечер в театре не было свободных мест. 6. Несправедливо считать, что все подростки любят одно и то же: компьютерные игры, музыку и игры в жанре экшн. 7. Зрители с нетерпением ждали момента, когда поднимется занавес и они услышат свою любимую оперу. 8. Я считаю, что ничто не может сравниться с интересной и увлекательной книгой. 9. Музыка, которую я услышал в тот вечер, была действительно запоминающейся.

Автор: Гость