Помогите!! Task 3. Translate the sentences from Russian into English. 1. Я люблю встречаться со своими друзьями чтобы развеяться и повеселиться. 2. Успех этого фильма был весьма предсказуем: в нем снимались самые яркие звезд...
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Помогите!! Task 3. Translate the sentences from Russian into English. 1. Я люблю встречаться со своими друзьями чтобы развеяться и повеселиться. 2. Успех этого фильма был весьма предсказуем: в нем снимались самые яркие звезды кино. 3. Должен признаться, что я не фанат классической музыки, я к ней равнодушен. 4. Музыка в молодежном клубе гремела всю ночь. 5. В тот вечер в театре не было свободных мест. 6. Несправедливо считать, что все подростки любят одно и то же: компьютерные игры, музыку и игры в жанре экшн. 7. Зрители с нетерпением ждали момента, когда поднимется занавес и они услышат свою любимую оперу. 8. Я считаю, что ничто не может сравниться с интересной и увлекательной книгой. 9. Музыка, которую я услышал в тот вечер, была действительно запоминающейся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 i like to meet with friends in order to unwind and have fun 2 The success of that movie was quite predicatble, the most famous movie stars were taking part in it 3 I must admit that I am not a fan of classical music , I am indifferent to it . 4 the music in the youth club was rattling all night 5 there were not free seats in the theatre that evening 6 It is unfair to assume that all teens love the same things : computer games, music and action games 7 The audience impatiently waited for the moment curtain raised , and they should hearmy favorite opera rises. 8 I believe that nothing can be compared with an interesting and fascinating book. 9. The music I heard that night was truly memorable.
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