Сочинение по теме: чем похожи чем различаются Падчерица и Королева. Сказка: Двенадцать месяцев.

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Вы прочитали лишь избранные картины. Постарайтесь прочитать всю пьесу — драматическую сказку и ответить на вопрос, о чём эта сказка, или кратко пересказать её содержание. Пьеса С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» рассказывает о том, что добро всегда побеждает зло, что силы природы помогают только, добрым и трудолюбивым людям. В этой сказке рассказывается о том, как Королева под Новый год издала указ, что наградит того, кто принесет ей корзину подснежников. Жадные и злые Мачеха с Дочерью посылают в лес Падчерицу. Падчерица встречает у костра 12 братьев-месяцев. Они помогают ей, дарят ей подснежники и волшебное колечко. Мачеха с родной Дочерью приносят подснежники во дворец, и Королева приказывает им показать, где они нарвали цветы. Мачеха с Дочерью рассказывают о Падчерице, и Королева со свитой, с Мачехой, Дочкой и Падчерицей едут в лес. Королева хочет казнить Падчерицу, но братья-месяцы приходят ей на помощь, превращают Мачеху и ее Дочку в собак, разгоняют придворных и заставляют Королеву задуматься о том, что такое доброта. 2. Кто герои этой сказки? Напоминают ли они героев народных сказок? Какие герои этой пьесы часто встречаются в народных сказках? Какие герои явно литературные, не фольклорные? Главные герои этой сказки: Падчерица, Мачеха, Дочка, Солдат, Королева, Учитель Королевы, Двенадцать месяцев. Из них в народных сказках часто встречаются мачеха с дочкой и падчерицей, солдат, королева, волк, лиса, ворон, белка, заяц. Есть сказки и про двенадцать братьев-месяцев. Есть в этой пьесе действующие лица явно не фольклорного, а литературного происхождения: Учитель Королевы, Гофмейсте- рина, Канцлер, Начальник королевской стражи, Королевский прокурор и другие члены свиты Королевы. 3. Расскажите о каждом из героев этой сказки отдельно. Мачеха и Дочка не любят Падчерицу, они завидуют ее красоте, доброте, заставляют ее делать черную работу, желают ей смерти. Вдвоем они посылают Падчерицу в лес сначала за хворостом, потом за подснежниками. Дочка подло отбирает у Падчерицы колечко, которое ей подарил Апрель, и смеется над ее горем. Мачеха и Дочка не хотят работать, но хотят получить золото, поэтому они несут корзинку с подснежниками во дворец и не берут с собой Падчерицу. Сначала они хвастают безмерно, а потом трусливо признаются Королеве в том, что не они собирали цветы, обвиняют друг друга и в конце концов превращаются в собак. Падчерица воплощает в себе лучшие человеческие качества. Она добрая, работящая, красивая, заботливая, признательна людям за доброту: она помогает Солдату, показывает ему самую пушистую елочку. Ее любят и не боятся звери и птицы в лесу. Падчерица вежлива и верна своему слову: даже Королеве не признается в том, как она смогла набрать зимой корзину подснежников. Когда Месяцы дарят ей коней, сани и целый сундук нарядов, Падчерица не скупится и дарит шубы замерзшей Королеве, Учителю и Солдату. Апрель дарит Падчерице свое волшебное колечко. Это значит, что все Месяцы, если будет надо, придут ей на помощь. Королева — это человек, от которого зависит жизнь государства. Но она не понимает своей ответственности, важности каждого решения, и вопросы человеческой жизни решает с помощью подсчета слогов в слове: что дороже. Она не хочет учиться и собирается переделать законы природы. Маршак хочет нам сказать, что своевольная власть, которая не считается с законами, разрушительна. Королева не знает, что такое благодарность, и думает, что все можно купить, и в конце пьесы остается одна, без своей свиты. Рядом лишь Учитель, который хотел объяснить ей, что в мире есть не только королевская воля, но и объективные законы, и Старый Солдат, который верен своей присяге. Рассказывая об Учителе Королевы, Маршак показывает нам знание, оторванное от жизни; рассказывая о Старом Солдате, писатель говорит о народной доброте и мудрости. 4. Какие разговоры (диалоги) действующих лиц вам показались смешными? Почему? Подготовьте инсценированное чтение пьесы. Смешными показались разговоры Волка с Вороном, Зайца с Белками, беседа Мачехи с Дочкой о том, какая корзина больше, диалоги Королевы с Учителем и превращение Мачехи с Дочкой в собак. 6. Что в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» жизненно, правдиво, а что неправдоподобно, фантастично? Чего достигает автор этим сочетанием фантастического и реального? Кого мы осуждаем, кому сочувствуем, над чем смеёмся? В пьесе-сказке Маршака жизненны и правдивы характеры героев, их поступки. Правдиво изображены капризы Королевы, неискреннее поведение придворных, например, Гофмейстерины, злоба и жадность Мачехи и Дочки, доброта Солдата, верность и сердечность Падчерицы.