Доказать, что АВСД ромб , если А(-3,3) В(-1,6) С(2,4) Д(0,1) Найти: середину каждой диагонали. равенство сторон.

Геометрия
Доказать, что АВСД ромб , если А(-3,3) В(-1,6) С(2,4) Д(0,1) Найти: середину каждой диагонали. равенство сторон.
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