Двум черепахам на неделю надо 700г яблок. На сколько дней хватит 150 г яблок одной черепахе за одинаковую каждодневную норму кормления?
Математика
Двум черепахам на неделю надо 700г яблок. На сколько дней хватит 150 г яблок одной черепахе за одинаковую каждодневную норму кормления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждой черепахе на неделю надо 350 г яблок . А на день получается 50г Значит 150 г черепахе хватит на три дня Ответ : 3
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