Эбонит изготавливается из каучука и серы. Сколько каучука и сколько серы содержится в эбонитовой палочке массой 95 г, если серы в ней 40

Математика

Эбонит изготавливается из каучука и серы. Сколько каучука и сколько серы содержится в эбонитовой палочке массой 95 г, если серы в ней 40

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