Эбонит изготавливается из каучука и серы. Сколько каучука и сколько серы содержится в эбонитовой палочке массой 95 г, если серы в ней 40

Математика
Эбонит изготавливается из каучука и серы. Сколько каучука и сколько серы содержится в эбонитовой палочке массой 95 г, если серы в ней 40
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
95-40=55 в граммах 95:100=0,95 0,95 X 60=57 возьмём 95г эбонита за 100%, тогда 1%=95:100=0,95 100%-40%=60% 60% Х 0,95=57г
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