ЭДС, внутреннее сопротивление, мощность внешней цепи. 45 баллов, помогите. К источ??ику тока с внутренним сопротивлением 2,4 Ом подсоединен проводник, сопротивлением 6 Ом. Чему должно быть сопротивлением второго проводника, па...

Физика

ЭДС, внутреннее сопротивление, мощность внешней цепи. 45 баллов, помогите. К источ??ику тока с внутренним сопротивлением 2,4 Ом подсоединен проводник, сопротивлением 6 Ом. Чему должно быть сопротивлением второго проводника, параллельно подключенного к первому, чтобы мощность, выделяемая во внешней цепи. была максимальной ?

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