ЭДС, внутреннее сопротивление, мощность внешней цепи. 45 баллов, помогите. К источ??ику тока с внутренним сопротивлением 2,4 Ом подсоединен проводник, сопротивлением 6 Ом. Чему должно быть сопротивлением второго проводника, па...
Физика
ЭДС, внутреннее сопротивление, мощность внешней цепи. 45 баллов, помогите. К источ??ику тока с внутренним сопротивлением 2,4 Ом подсоединен проводник, сопротивлением 6 Ом. Чему должно быть сопротивлением второго проводника, параллельно подключенного к первому, чтобы мощность, выделяемая во внешней цепи. была максимальной ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность будет максимальна при проводниках с одинаковым сопротивлением, значит сопротивление второго проводника - тоже 6 Ом Надеюсь помог)
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