Экологические проблемы европейского севера связаны в первую очередь с развитием...
География
Экологические проблемы европейского севера связаны в первую очередь с развитием...
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Металлургии, авто-производства и тд.
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