Зачем нужно уметь ориентироваться на местности?

Окружающий мир
Зачем нужно уметь ориентироваться на местности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уметь ориентироваться на местности надо для того, чтобы в любой ситуации легко определять свое местонахождение и чтобы, если потребуется, найти более короткий путь в нужном направлении. Ориентироваться на местности можно по карте, по компасу, по местным приметам (солнцу, луне, звездам, деревьям и так далее).
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