Пожалуйста переведите под буквой D

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джошуа и Стивен сидели на дереве. Они были напуганы! Через некоторое время двое мужчин вошли в парк, держа оружие . Они были сторожами зоопарка, которые наконец поймали пантер. Они вернули животных в зоопарк. Хранители зоопарка объяснили: «В следующий раз мы должны быть более осторожны, когда чистим клетки.They panthers escaped -  Пантеры сбежали -  Предложение неполное

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