Пожалуйста переведите под буквой D

Гость: Гость:

Джошуа и Стивен сидели на дереве. Они были напуганы! Через некоторое время двое мужчин вошли в парк, держа оружие . Они были сторожами зоопарка, которые наконец поймали пантер. Они вернули животных в зоопарк. Хранители зоопарка объяснили: «В следующий раз мы должны быть более осторожны, когда чистим клетки.They panthers escaped - Пантеры сбежали - Предложение неполное