Среда обитания животных(пресный,СОЛЕНЫЙ водоем)дельфин лягушка окунь медуза рак ??орж хмяк осьминог сом акула карп
Окружающий мир
Среда обитания животных(пресный,СОЛЕНЫЙ водоем)дельфин лягушка окунь медуза рак ??орж хмяк осьминог сом акула карп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пресный - сом, карп, окунь, лягушка, рак Солёный -дельфин, медуза, морж, осьминог, акула.
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