Среда обитания животных(пресный,СОЛЕНЫЙ водоем)дельфин лягушка окунь медуза рак ??орж хмяк осьминог сом акула карп

Окружающий мир
Среда обитания животных(пресный,СОЛЕНЫЙ водоем)дельфин лягушка окунь медуза рак ??орж хмяк осьминог сом акула карп
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пресный - сом, карп, окунь, лягушка, рак Солёный -дельфин, медуза, морж, осьминог, акула.
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