ОЧЕНЬ СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ С РИСУНКАМИ!!
Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ С РИСУНКАМИ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2. 3. прямоугольный ΔАДС: АС=k*cosα, <A=α, <AДС =90° 4. a. б. в.
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