ОЧЕНЬ СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ С РИСУНКАМИ!!

Геометрия
ОЧЕНЬ СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НУЖНО ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ С РИСУНКАМИ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.  2.  3.  прямоугольный ΔАДС: АС=k*cosα, <A=α, <AДС =90° 4. a.    б.   в.  
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