Два самолета вылетели с аэродрома в одно и то же время в противоложных направлени??х. Через 10мин после вылета расстояние между ними было 270 км . первый самолет летел со скоростью 15км/ч. с какой скоростью летел второй самолет...
Математика
Два самолета вылетели с аэродрома в одно и то же время в противоложных направлени??х. Через 10мин после вылета расстояние между ними было 270 км . первый самолет летел со скоростью 15км/ч. с какой скоростью летел второй самолет? составь и реши обратную задачу!!! пожалуйста помоги мне!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км/ч-скорость второго самолета (х+15)*10=270 10х+150=270 10х=270-150 х=120:10 х=12(км/ч)-скорость второго самолета обратная задача V1-15Км\ч V2-12км/ч S-270мин t-?мин 270:(12+15)=10(мин)-летели самолеты
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