Два самолета вылетели с аэродрома в одно и то же время в противоложных направлени??х. Через 10мин после вылета расстояние между ними было 270 км . первый самолет летел со скоростью 15км/ч. с какой скоростью летел второй самолет...

Математика

Два самолета вылетели с аэродрома в одно и то же время в противоложных направлени??х. Через 10мин после вылета расстояние между ними было 270 км . первый самолет летел со скоростью 15км/ч. с какой скоростью летел второй самолет? составь и реши обратную задачу!!! пожалуйста помоги мне!!!

Автор: Гость