Назвать CH2=CH-COOH и (CH3)3C-CO-C(CH3)3
Химия
Назвать CH2=CH-COOH и (CH3)3C-CO-C(CH3)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2=CH-COOH - акриловая кислота (2-пропеновая) (CH3)3C-CO-C(CH3)3
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