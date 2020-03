Помогите пожалуйста. глаголы, данные в скобках, в правильной форме: 1. Der Lehrer (geben) dem Schüler eine Aufgabe. 2. Der Schüler (schreiben) die Aufgabe ins Heft. 3. Er (antworten) schnell und richtig. Anna (gehen) schnell ...

Немецкий язык

Помогите пожалуйста. глаголы, данные в скобках, в правильной форме: 1. Der Lehrer (geben) dem Schüler eine Aufgabe. 2. Der Schüler (schreiben) die Aufgabe ins Heft. 3. Er (antworten) schnell und richtig. Anna (gehen) schnell an die Tafel. 4. Nina (sehen) ihren Fehler nicht. 5. Wer (helfen) dir bei der Arbeit? 6. Er (fragen) den Jungen: „Wohin (tragen) du diese Hefte?" 7. Herr Scherz (laufen) in den Laden und (kaufen) Wurst /um Abendbrot. 8. Ilse (waschen) nicht immer ihre Hände vor dem Essen. 9. Und ihr, (waschen) ihr oft die Hände? 10. Ich (sprechen) Deutsch und mein Freund (sprechen) Französisch. 11. Warum (legen) du dein Heft auf den Lehrertisch? 12. Emma (lesen) viel und gern. 13. Frau Berndt (loben) Christa: „Du (arbeiten) heute sehr gut, (lesen) und (übersetzen) schnell und richtig". 14. Wir (lesen) Deutsch noch schlecht. 15. Er (nehmen) die Schultasche und (gehen) nach Hause. 16. Wann (geben) du mir das Geld? 17. (Gehen) du in die Schule zu Fuß oder (fahren) mit dem Bus? 18. Mein kleiner Bruder (bauen) gern aus Sand. Irma (vergessen) oft ihre Schulsachen zu Hause. 19. Gabi (grüßen) Frau Ditz und (laufen) weiter. 20. Anton (rechnen) nicht gut und Kurt (helfen) ihm oft bei den Mathematikaufgaben. 21. Ich (werfen) das Buch auf den Tisch, aber es (fallen) auf den Fußboden. 22. (sehen) ihr das Puschkin-Denkmal dort? 23. Er (widmen) alle Romane seiner Frau. 24. Ich (essen) Fischsuppe gern, meine Eltern (essen) Milchsuppe lieber, aber mein Großvater (essen) keine Suppe. 25. Und was (essen) du gern? 26. Die Hauptstadt der Bundesrepublik Oeutschland (heißen) Berlin. 27. Wo (treffen) ich dich? 28. Du (treffen) viele Bekannte bei mir. 29. (baden) du oft im Sommer? 30. Der Professor (halten) in der Hand einen Kugelschreiber.

Автор: Гость