Помогите пожалуйста 854 . заранее спасибо
Математика
Помогите пожалуйста 854 . заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6440:4*3=4830(кг) - засолили 4839 :3=1610(шт)- банок потребовалось
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