Просклонять число 84579
Русский язык
Просклонять число 84579
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ип восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят девять Рп восьмидесяти четырёх тысяч пятисот семидесяти девяти Дп восьмидесяти четырём тысячам пятистам семидесяти девяти Вп восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят девять Тп восемьюдесятью четырьмя тысячами пятьюстами семьюдесятью девятью Пп о восьмидесяти четырёх тысячах пятистах семидесяти девяти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В двух группах детского сада 36 детей. В первой группе на 4 малыша меньше, чем во вто??ой. Сколько детей в каждой из этих групп?
Қазақ тiлi
Математика
Можите решить мне значение функции f (x) =5x-4 равно 5,5 найдите соответствующее значение функции аргумента x:
Биология