Где расположен эпидермис
Биология
Где расположен эпидермис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это в основном дифферон эпителиоцитов (эпидермоцитов) (или кератиноцитов). ... Участок эпителия ногтевого ложа с размножающимися эпителиальными клетками, где расположен корень ногтя, называется ногтевой матрицей.
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