Какая масса и объём оксида магния получится при сгорании магния в 6,4 г кислорода?
Химия
Какая масса и объём оксида магния получится при сгорании магния в 6,4 г кислорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m(O2)=6,4г m(MgO)-? V(MgO)-? 6,4г xг 2Mg+O2-->2MgO x=6,4*80/32=16г 32г 80г 6,4г xг 2Mg+O2-->2MgO x=6,4*44,8/32=8,96л 32г 44,8л
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