Какая масса и объём оксида магния получится при сгорании магния в 6,4 г кислорода?

Химия
Какая масса и объём оксида магния получится при сгорании магния в 6,4 г кислорода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m(O2)=6,4г m(MgO)-? V(MgO)-?          6,4г      xг 2Mg+O2-->2MgO  x=6,4*80/32=16г           32г     80г          6,4г       xг 2Mg+O2-->2MgO     x=6,4*44,8/32=8,96л           32г     44,8л
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