При помоле пятая часть массы уходит в отруби.Сколько килограммов отрубей и муки п??лучится из 600 кг зерна? 600/5=120 отруби 600-120=480 мука каким действием можно узнать массу отрубей? массу муки? Как иначе записать пятая...
Математика
При помоле пятая часть массы уходит в отруби.Сколько килограммов отрубей и муки п??лучится из 600 кг зерна? 600/5=120 отруби 600-120=480 мука каким действием можно узнать массу отрубей? массу муки? Как иначе записать пятая часть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массу ты и так уже нашел, просто добавь к ответам кг. Иначе можно записать так: 600*1/5=120 кг отрубей, 600*4/5= 480 кг муки
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