Сколько молекул кислорода и какой объём водорода образуется при разложении 200г воды?
Химия
Сколько молекул кислорода и какой объём водорода образуется при разложении 200г воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пропускании через воду электрический ток: 11,1мольумольхмоль 2Н2О=2Н2+О2 2моль2моль1 моль n(Н2О)=m(Н2О)/M(Н2О)=200г/18г/моль=11,1моль х=11,1моль*1моль/2моль=5,5моль N=6*10^23*5,5=3,3*10^24молекул кислорода образуется при разложении воды у=11,1моль V(H2)=11,1моль*22,4л/моль=248,64л
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