Решите уравнение 2.136 : (1.9 - X) = 7. 12
Алгебра
Решите уравнение 2.136 : (1.9 - X) = 7. 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.9-Х=2.136:7.12 1.9-Х=0.3 Х=1.9-0.3 Х=1.6 2.136:(1.9-1.6)=7.12
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