Контрольная работа состоит из трех задач: одна по алгебре, другая по геометрии и т??етья по тригонометрии. ДЛя данного ученика вероятности решения алгебраической задачи - 0,8; геометрической - 0,6; тригонометрической - 0,7. Как...

Алгебра

Контрольная работа состоит из трех задач: одна по алгебре, другая по геометрии и т??етья по тригонометрии. ДЛя данного ученика вероятности решения алгебраической задачи - 0,8; геометрической - 0,6; тригонометрической - 0,7. Какова вероятность того, что ученик: а)решит три задачи; б) решит две задачи?

Автор: Гость