Контрольная работа состоит из трех задач: одна по алгебре, другая по геометрии и т??етья по тригонометрии. ДЛя данного ученика вероятности решения алгебраической задачи - 0,8; геометрической - 0,6; тригонометрической - 0,7. Как...
Алгебра
Контрольная работа состоит из трех задач: одна по алгебре, другая по геометрии и т??етья по тригонометрии. ДЛя данного ученика вероятности решения алгебраической задачи - 0,8; геометрической - 0,6; тригонометрической - 0,7. Какова вероятность того, что ученик: а)решит три задачи; б) решит две задачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решил все три: 0,8*0,6*0,7 = 0,336 Решил две: 0.8*0.6*0.3 + 0.8*0.7*0.4 + 0.7*0.6*0.2 = 0,452 Т. е. решил алгебра+геометрия, тригонометрию не решил, решил алгебра и тригонометрия, геометрию не решил; решил геометрию и тригонометрию, алгебру не решил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
Школьные Знания.com 1 5-9 МАТЕМАТИКА 5 баллов Первое число равно 3 целых 3 / 7, а втор??е число в 3,5 раза больше, чем первое. найдите значе...
Математика